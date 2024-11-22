Посольство США у Британії скасувало візити на 22 листопада після інциденту з пакунком

Американське посольство у Великій Британії повернулося до звичайного режиму дня, проте скасувало всі прийоми на 22 листопада після того, як зранку біля будівлі знайшли підозрілий пакунок.

Про це посольство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначила дипмісія у дописі, посольство США повертається до звичайного режиму роботи, за винятком того, що всі публічні прийоми (візові, паспортні та інші послуги для американських громадян) на 22 листопада скасовані.

"Заявники будуть повідомлені електронною поштою про перенесення часу прийому", – зазначили у посольстві США.

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У відомстві акцентували, що місцева влада провела розслідування і знешкодила підозрілий пакунок біля посольства.

Як писали, британська поліція у п’ятницю, 22 листопада, здійснила контрольований вибух біля посольства США на півдні Лондона після виявлення підозрілого пакунка.

Цього ж дня у лондонському аеропорту "Гатвік" евакуювали частину південного термінала, через загрозу, деталі якої наразі з'ясовуються.