Посольство США в Британии отменило визиты на 22 ноября после инцидента с пакетом

Американское посольство в Великобритании вернулось к обычному режиму дня, однако отменило все приемы на 22 ноября после того, как утром у здания нашли подозрительный пакет.

Об этом посольство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметила дипмиссия в посте, посольство США возвращается к обычному режиму работы, за исключением того, что все публичные приемы (визовые, паспортные и другие услуги для американских граждан) на 22 ноября отменены.

"Заявители будут уведомлены по электронной почте о переносе времени приема", – отметили в посольстве США.

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В ведомстве акцентировали, что местные власти провели расследование и обезвредили подозрительный пакет возле посольства.

Как писали, британская полиция в пятницу, 22 ноября, осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.

В этот же день в лондонском аэропорту "Гатвик" эвакуировали часть южного терминала, из-за угрозы, детали которой сейчас выясняются.