До Польщі прибули всі установки HIMARS, замовлені у 2019 році

До Польщі прибули останні дві з 20 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, придбаних у лютому 2019 року.

Про це повідомило Агентство озброєнь Польщі у п’ятницю в соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Поставлені пускові установки оснащені навчальними платформами M68A2 для тренувальних цілей.

"Вони забезпечуватимуть навчальну підтримку першому дивізійному вогневому модулю HOMAR-A, який протягом останніх місяців вже поповнився раніше законтрактованими машинами", – йдеться у повідомленні.

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W Polsce zameldowały się dwie ostatnie spośród dwudziestu zakupionych w lutym 2019 roku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych #HIMARS.



Stanowić będą szkoleniowe wsparcie pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego #HOMAR-A, który w ostatnich miesiącach został już uzupełniony o… pic.twitter.com/XdhfGWFt8K – Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 22, 2024

Маріуш Блащак, колишній міністр національної оборони, який контрактував закупівлю поставлених установок, відзначив, що у вересні 2023 року підписав рамкову угоду про закупівлю 486 систем HIMARS.

Він підкреслив, що далекобійна артилерія має вирішальне значення, про що свідчить досвід війни в Україні, і розкритикував дії чинного уряду за блокування контракту на поставку подальших пускових установок HIMARS.

Видання Rzeczpospolita на початку вересня писало, що хоча рамкова угода про майже 500 артилерійських установок HIMARS була підписана рік тому, переговори щодо деталей ще не розпочалися. Один із анонімних офіцерів розповів виданню, що головна проблема – гроші.

Польща також підписала угоди на закупівлю 290 модулів реактивних систем залпового вогню К239, тобто корейських еквівалентів HIMARS, поставки яких уже тривають.

Тож є сумніви, що Польща закупить аж 486 комплектів HIMARS. Коли переговори нарешті почнуться, за даними Rzeczpospolita, вони стосуватимуться 126 установок.

Торік повідомляли, що Польща вперше за 18 років створює у війську ракетний підрозділ та відкриває "академію HIMARS".