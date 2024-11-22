В Польшу прибыли все установки HIMARS, заказанные в 2019 году

В Польшу прибыли последние две из 20 американских реактивных систем залпового огня HIMARS, приобретенных в феврале 2019 года.

Об этом сообщило Агентство вооружений Польши в пятницу в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Поставленные пусковые установки оснащены учебными платформами M68A2 для тренировочных целей.

"Они будут обеспечивать учебную поддержку первому дивизионному огневому модулю HOMAR-A, который в течение последних месяцев уже пополнился ранее законтрактованными машинами", – говорится в сообщении.

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W Polsce zameldowały się dwie ostatnie spośród dwudziestu zakupionych w lutym 2019 roku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych #HIMARS.



Stanowić będą szkoleniowe wsparcie pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego #HOMAR-A, który w ostatnich miesiącach został już uzupełniony o… pic.twitter.com/XdhfGWFt8K – Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 22, 2024

Мариуш Блащак, бывший министр национальной обороны, который контрактовал закупку поставленных установок, отметил, что в сентябре 2023 года подписал рамочное соглашение о закупке 486 систем HIMARS.

Он подчеркнул, что дальнобойная артиллерия имеет решающее значение, о чем свидетельствует опыт войны в Украине, и раскритиковал действия действующего правительства за блокирование контракта на поставку дальнейших пусковых установок HIMARS.

Издание Rzeczpospolita в начале сентября писало, что хотя рамочное соглашение о почти 500 артиллерийских установках HIMARS было подписано год назад, переговоры по деталям еще не начались. Один из анонимных офицеров рассказал изданию, что главная проблема – деньги.

Польша также подписала соглашения на закупку 290 модулей реактивных систем залпового огня К239, то есть корейских эквивалентов HIMARS, поставки которых уже продолжаются.

Поэтому есть сомнения, что Польша закупит аж 486 комплектов HIMARS. Когда переговоры наконец начнутся, по данным Rzeczpospolita, они будут касаться 126 установок.

В прошлом году сообщалось, что Польша впервые за 18 лет создает в войске ракетное подразделение и открывает "академию HIMARS".