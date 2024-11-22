Четверо італійських миротворців поранені внаслідок удару по базі ООН в Лівані

Четверо італійських військових отримали легкі поранення в результаті вибуху двох ракет на базі миротворчих сил місії ООН (UNIFIL) на півдні Лівану.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяви прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні та Міністерства оборони.

Як заявила Мелоні, такі напади "є неприйнятними".

"Я ще раз повторюю, що такі напади є неприйнятними, і я знову закликаю сторони на місцях постійно забезпечувати безпеку солдатів UNIFIL і працювати разом, щоб швидко виявити винних", – акцентувала вона.

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Міністерство оборони проінформувало, що дві 122-мм ракети влучили в бункер на базі в селі Чама і в приміщення біля штаб-квартири міжнародної військової поліції, завдавши шкоди навколишній інфраструктурі.

Внаслідок вибуху розлетілося скло, поранивши чотирьох солдатів, зазначили в оборонному відомстві.

Нещодавно повідомляли, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, під час якої вони обговорили інцидент в Лівані, де снаряд влучив у базу миротворців ООН.

А 16 листопада фінські миротворці потрапили під обстріл на півдні Лівану.