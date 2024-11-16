Фінські миротворці потрапили під обстріл у Лівані

Фінські миротворці потрапили під обстріл на півдні Лівану у суботу, 16 листопада.

Про це пише телерадіомовна компанія Yle із посиланням на інформацію сухопутних військ, передає "Європейська правда".

Як зазначили військові, внаслідок обстрілу, під який потрапили миротворці Фінляндії, ніхто не постраждав.

Військові розповіли, що фінські миротворці на п'яти броньованих автомобілях здійснювали планову патрульну місію в Ма'Раці.

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Машини потрапили під обстріл зі стрілецької зброї, в результаті чого було розбито заднє скло однієї з броньованих патрульних машин.

Під час інциденту миротворці перебували в бронеавтомобілях у захисному спорядженні. Причини інциденту наразі невідомі, додали військові.

Повідомляли, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, під час якої вони обговорили інцидент в Лівані, де снаряд влучив у базу миротворців ООН.

У жовтні повідомляли, що вісім військових Збройних сил Австрії, які служать у складі сил ООН у Лівані зазнали поранень внаслідок ракетної атаки.