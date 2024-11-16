Італія та Ізраїль обговорили влучання снаряда в базу миротворців ООН

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, під час якої вони обговорили інцидент в Лівані, де снаряд влучив у базу миротворців ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Таяні висловив рішучий засудження обстрілу миротворчої бази в Лівані. Міністр наголосив на неприпустимості будь-яких атак на міжнародні місії, які працюють для підтримки миру і стабільності в регіоні.

Саар, своєю чергою, гарантував негайне розслідування ізраїльським урядом інциденту зі снарядом.

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У жовтні повідомляли, що вісім військових Збройних сил Австрії, які служать у складі сил ООН у Лівані зазнали поранень внаслідок ракетної атаки.

У листопаді довірена особа прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу – Рон Дермер – зустрівся із новообраним американським президентом Дональдом Трампом та обговорив плани Ізраїлю в Газі, Лівані та Ірані на наступні два місяці.