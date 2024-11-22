Четверо итальянских миротворцев ранены в результате удара по базе ООН в Ливане

Четверо итальянских военных получили легкие ранения в результате взрыва двух ракет на базе миротворческих сил миссии ООН (UNIFIL) на юге Ливана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления премьер-министра Италии Джорджии Мелони и Министерства обороны.

Как заявила Мелони, такие нападения "неприемлемы".

"Я еще раз повторяю, что такие нападения неприемлемы, и я снова призываю стороны на местах постоянно обеспечивать безопасность солдат UNIFIL и работать вместе, чтобы быстро выявить виновных", – акцентировала она.

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Министерство обороны проинформировало, что две 122-мм ракеты попали в бункер на базе в деревне Чама и в помещение возле штаб-квартиры международной военной полиции, нанеся ущерб окружающей инфраструктуре.

В результате взрыва разлетелось стекло, ранив четырех солдат, отметили в оборонном ведомстве.

Недавно сообщалось, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, во время которого они обсудили инцидент в Ливане, где снаряд попал в базу миротворцев ООН.

А 16 ноября финские миротворцы попали под обстрел на юге Ливана.