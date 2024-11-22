У Британії чоловік зізнався в підпалі пов’язаного з Україною підприємства за вказівками РФ

22-річний британець Джейк Рівз у п’ятницю, 22 листопада, визнав провину за звинуваченням у підпалі комерційного об’єкта в Лондоні, пов’язаного з Україною, за вказівкою іноземної розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Рівз у суді Лондона визнав себе винним у підпалі будівлі у східному районі британської столиці в березні, а також в отриманні матеріальної вигоди від "іноземної розвідувальної служби".

Він водночас заперечив ще одне висунуте проти нього звинувачення в підготовці до "акту, що загрожує життю людини або створює серйозний ризик для здоров'я чи безпеки громадськості".

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Розслідування справи, в якій фігурує Рівз, ведеться з квітня 2024 року. Усього в ній семеро фігурантів. Слідство стверджує, що вони атакували об'єкт нерухомості, який "належав українцю", від імені найманців з групи Вагнера.

Минулого місяця інший фігурант справи, 20-річний Ділан Ерл, також зізнався у скоєнні підпалу та діях на користь іноземної держави.

Ще троє фігурантів справ також заперечили звинувачення у підпалі з обтяжувальними обставинами, інший – заперечив звинувачення в неповідомленні про теракт, а сьомий поки не постав перед судом.

Очікується, що судовий процес за рештою звинувачень відбудеться в червні 2025 року, після чого Ерлу та Рівзу оголосять вирок.