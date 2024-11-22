В Британии мужчина признался в поджоге связанного с Украиной предприятия по указаниям РФ

22-летний британец Джейк Ривз в пятницу, 22 ноября, признал вину по обвинению в поджоге коммерческого объекта в Лондоне, связанного с Украиной, по указанию иностранной разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Ривз в суде Лондона признал себя виновным в поджоге здания в восточном районе британской столицы в марте, а также в получении материальной выгоды от "иностранной разведывательной службы".

Он одновременно отрицал еще одно выдвинутое против него обвинение в подготовке к "акту, угрожающему жизни человека или создающему серьезный риск для здоровья или безопасности общественности".

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Расследование дела, в котором фигурирует Ривз, ведется с апреля 2024 года. Всего в нем семь фигурантов. Следствие утверждает, что они атаковали объект недвижимости, который "принадлежал украинцу", от имени наемников из группы Вагнера.

В прошлом месяце другой фигурант дела, 20-летний Дилан Эрл, также признался в совершении поджога и действиях в пользу иностранного государства.

Еще трое фигурантов дел также отрицают обвинения в поджоге с отягчающими обстоятельствами, другой – отрицает обвинения в несообщении о теракте, а седьмой пока не предстал перед судом.

Ожидается, что судебный процесс по остальным обвинениям состоится в июне 2025 года, после чего Эрлу и Ривзу объявят приговор.