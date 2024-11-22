Лукашенко надав притулок екссудді з Польщі, якого підозрюють у шпигунстві

Білоруський диктатор Александр Лукашенко у п’ятницю, 22 листопада, надав громадянство й притулок колишньому польському судді Томашу Шмідту, який втік до Мінська з лементом про "політичні переслідування" в Польщі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Своїм указом Лукашенко прийняв Томаша Шмідта в громадянство Білорусі та надав йому притулок.

Томаш Шмідт став відомим після того, як у травні 2024 року раптом з’явився в Мінську та заявив про "переслідування" з боку польської влади через відмінні погляди. Шмідт став гостем білоруських пропагандистських каналів, де ганив владу в Польщі.

Реклама:

На батьківщині чоловіка позбавили статусу судді та оголосили в розшук за статтею про участь у діяльності іноземної розвідувальної служби, яка з огляду на обтяжувальні обставини загрожує Шмідту довічним ув’язненням.

У Варшаві також видали європейський ордер на арешт Шмідта.

Читайте детальніше, що відомо про польського суддю, якого звинувачують у шпигунстві на РФ.