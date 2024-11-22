Прем’єр Британії відповів московському послу: Ми не у стані війни з Росією

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Британія не перебуває у стані війни з Росією, але підтримуватиме Україну, аби не дати Москві перемогти у розв’язаній нею війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стармер сказав в інтерв’ю BBC.

На питання, чи перебуває Британія "у стані війни" з Росією з огляду на останні кроки з підтримки України, британський прем’єр відповів заперечно.

"Ні, ми не перебуваємо у стані війни, але Україна, безумовно, перебуває у стані війни, тому що Росія вторглася в Україну, і ця війна триває вже трохи більш як 1000 днів", – нагадав він.

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"Йдеться про 1000 днів агресії з боку Росії і 1000 днів жертв для України, і саме тому ми послідовно заявляємо, що ми підтримуємо Україну. Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну", – додав Стармер.

Напередодні посол Росії в Лондоні Андрей Келін звинуватив Британію у нібито "безпосередній участі" в загарбницькій війні Росії проти України, але не навів жодних доказів своїх слів.

Заяви Келіна пролунали на тлі повідомлень про те, що Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.