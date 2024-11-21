Посол Росії бездоказово базікає про "пряму участь" Британії у війні в Україні

Російський посол у Великій Британії Андрей Келін звинуватив Лондон у нібито "безпосередній участі" в загарбницькій війні Росії проти України, але не навів жодних доказів своїх слів.

Таке він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання ведучого про те, чи звинувачує Келін Британію в участі у війні в Україні, російський посол заявив: "Безумовно".

"Британія, Сполучене Королівство зараз бере безпосередню участь у цій війні, тому що ці бойові дії не можуть відбуватися без персоналу НАТО, британського персоналу в тому числі", – пояснив він свою логіку.

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Коли ведучий Sky News нагадав йому про те, як Росії допомагають Іран, Північна Корея та Китай у веденні війни проти України, Келін спершу заявив, що йому "не дають відповісти", а потім заповзявся говорити про "найманців" в Україні.

"Є багато найманців з різних країн, які зараз воюють на боці України. Ми щойно бачили в районі Курська польський підрозділ, який має спеціальну форму, яку носять польські солдати, то яке це має значення?" – підсумував глава посольства РФ у Лондоні.

Заяви Келіна пролунали на тлі повідомлень про те, що Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Також відомо, що британські спецслужби терміново вивчають повідомлення про те, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру під час атаки на Україну.