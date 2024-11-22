Премьер Британии ответил московскому послу: Мы не в состоянии войны с Россией

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания не находится в состоянии войны с Россией, но будет поддерживать Украину, чтобы не дать Москве победить в развязанной ею войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стармер сказал в интервью BBC.

На вопрос, находится ли Великобритания "в состоянии войны" с Россией, учитывая последние шаги по поддержке Украины, британский премьер ответил отрицательно.

"Нет, мы не находимся в состоянии войны, но Украина, безусловно, находится в состоянии войны, потому что Россия вторглась в Украину, и эта война длится уже чуть более 1000 дней", – напомнил он.

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"Речь идет о 1000 дней агрессии со стороны России и 1000 дней жертв для Украины, и именно поэтому мы последовательно заявляем, что мы поддерживаем Украину. Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну", – добавил Стармер.

Накануне посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Британию в якобы "непосредственном участии" в захватнической войне России против Украины, но не привел никаких доказательств своих слов.

Заявления Келина прозвучали на фоне сообщений о том, что Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.