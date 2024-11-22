Міноборони Нідерландів вважає удар Росії "Орєшніком" ескалаційним кроком
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав використання Росією нової ракети черговим ескалаційним кроком.
Про це він сказав в коментарі Укрінформу в Гаазі, передає "Європейська правда".
На питання журналіста щодо використання Росією нової експерементальної балістичної ракети, Брекельманс заявив, що це "черговий ескалаційний крок".
"Використання такого виду зброї є неприпустимим. Це свідчить про те, що Путін готовий знову і знову переступати новий поріг", – вважає він.
Брекельманс згадав також про телефонний дзвінок німецького канцлера Олафа Шольца очільнику Кремля Владіміру Путіну.
"Минулого тижня канцлер Німеччини Шольц зателефонував Путіну в пошуках знаку доброї волі, а наступного дня Росія завдала масованого ракетного удару. Зрозуміло, хто не бажає йти на переговори і радше продовжує ескалацію. Ось чому Україна заслуговує на нашу непохитну підтримку", – підсумував він.
Як відомо, Київ ініціював засідання Ради Україна-НАТО, на якому обговорять наслідки останнього удару балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру.
Шольц вважає використання Росією експериментальної ракети для удару "жахливою ескалацією".