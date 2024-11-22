Минобороны Нидерландов считает удар России "Орешником" эскалационным шагом

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал использование Россией новой ракеты очередным эскалационным шагом.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу в Гааге, передает "Европейская правда".

На вопрос журналиста об использовании Россией новой экспериментальной баллистической ракеты, Брекельманс заявил, что это "очередной эскалационный шаг".

"Использование такого вида оружия является недопустимым. Это свидетельствует о том, что Путин готов снова и снова переступать новый порог", – считает он.

Реклама:

Брекельманс вспомнил также отелефонном звонке немецкого канцлера Олафа Шольца главе Кремля Владимиру Путину.

"На прошлой неделе канцлер Германии Шольц позвонил Путину в поисках знака доброй воли, а на следующий день Россия нанесла массированный ракетный удар. Понятно, кто не желает идти на переговоры и скорее продолжает эскалацию. Вот почему Украина заслуживает нашей непоколебимой поддержки", – подытожил он.

Как известно, Киев инициировал заседание Совета Украина-НАТО, на котором обсудят последствия последнего удара баллистической ракетой средней дальности по Днепру.

Шольц считает использование Россией экспериментальной ракеты для удара "ужасной эскалацией".