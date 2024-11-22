Шольц відреагував на застосування РФ "Орєшніка" для удару по Дніпру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував російський удар по українському місту Дніпро із застосуванням експериментальної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Як повідомляє "Європейська правда", слова німецького канцлера наводить AFP.

Шольц зазначив, що використання Росією експериментальної ракети для удару стало "жахливою ескалацією".

"Те, що (кремлівський правитель Владімір) Путін тепер також використав ракету середньої дальності для удару по українській території, є жахливою ескалацією", – сказав він.

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Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії, і пообіцяв відповісти "рішуче та дзеркально".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".