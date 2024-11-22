Зеленський: Україна почала переговори про нові системи ППО після удару по Дніпру

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від балістичних ракет на кшталт тієї, яку Росія випустила по Дніпру напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що Україна встановлює нові деталі щодо ракети, яку Росія використала для удару по Дніпру, і готова поділитись ними, оскільки "світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія".

Зеленський також подякував партнерам за реакцію на "цей черговий приступ російського божевілля", та закликав до конкретних дій.

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"І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", – додав він без уточнень.

У Генеральному штабі ЗСУ журналістам перед тим говорили, що Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи THAAD або модернізацією Patriot.

Лідер Росії Владімір Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".