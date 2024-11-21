У Пентагоні розповіли деталі удару балістичною ракетою по Дніпру

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою середньої дальності й попередила США незадовго до її запуску.

Це на брифінгу сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда".

Сінгх зазначила, що, за інформацією США, Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності (БРСД).

"Ця БРСД була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж". США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів", – додала вона.

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Нагадаємо, що українські джерела раніше також вказували на застосування росією саме МБР "Рубєж" для удару по Дніпру.

Речниця Пентагону нагадала, що у США не вперше помічають "небезпечну та безрозсудну риторику з боку Путіна", й чинна адміністрація Джо Байдена зосереджена "на подальшій підтримці України тим, чого вона потребує".

"Україна, як ви знаєте, успішно давала і дає відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні дні й тижні роботи цієї адміністрації", – запевнила Сінгх.

Вона водночас підкреслила, що США "будуть серйозно ставитись до заяв, які лунають з Росії", але продовжать підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше на полі бою.

Нагадаємо, увечері в четвер господар Кремля Владімір Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також пригрозив державам Заходу ударами після того, як вони дозволили України використовувати свої ракети для ураження території Росії.