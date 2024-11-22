Зеленский: Украина начала переговоры о новых системах ПВО после удара по Днепру

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев обратился к партнерам с просьбой помочь с укреплением противовоздушной обороны для защиты от баллистических ракет вроде той, которую Россия выпустила по Днепру накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что Украина устанавливает новые детали относительно ракеты, которую Россия использовала для удара по Днепру, и готова поделиться ими, поскольку "мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, – это Россия".

Зеленский также поблагодарил партнеров за реакцию на "этот очередной приступ российского безумия", и призвал к конкретным действиям.

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"И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО – именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков", – добавил он без уточнений.

В Генеральном штабе ВСУ журналистам перед тем говорили, что Украина работает с американскими партнерами над получением противоракетной системы THAAD или модернизацией Patriot.

Лидер России Владимир Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".