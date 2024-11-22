Укр Рус Eng

Для опозиції Німеччини "немислимо", щоб Нетаньягу заарештували на німецькій території

Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 19:47 — Христина Бондарєва

В головному опозиційному блоці Німеччини ХДС/ХСС назвали "немислимим" арешт на німецькій землі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Юрген Гардт, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС, заявив, що ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра і колишнього міністра оборони "м'яко кажучи, проблематичні".

Гардт висловив сумнів у юрисдикції Міжнародного кримінального суду в цій справі.

Реклама:

Крім того, політика особливо турбує "ототожнення демократично обраного уряду Ізраїлю з відверто терористичним угрупуванням ХАМАС – не в останню чергу на тлі все ще невирішеної долі низки ізраїльських заручників".

ХДС/ХСС має найбільші шанси перемогти на дострокових виборах в Німеччині в лютому. У відповідь на те, як би ХДС/ХСС у разі перебування при владі поводився з Нетаньягу, якщо він захоче приїхати до Берліна, Гардт відповів: "Для нас, як для парламентської фракції ХДС/ХСС, було б немислимо, щоб демократично обраний прем'єр-міністр держави Ізраїль був заарештований на німецькій землі".

У той же час в уряді Німеччини ухилились від прямої відповіді на запитання про можливий арешт прем’єр-міністра Ізраїлю.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Читайте статтю "Європравди" про те,  чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Ізраїль
Реклама: