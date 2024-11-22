Для опозиції Німеччини "немислимо", щоб Нетаньягу заарештували на німецькій території

В головному опозиційному блоці Німеччини ХДС/ХСС назвали "немислимим" арешт на німецькій землі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Юрген Гардт, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС, заявив, що ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра і колишнього міністра оборони "м'яко кажучи, проблематичні".

Гардт висловив сумнів у юрисдикції Міжнародного кримінального суду в цій справі.

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Крім того, політика особливо турбує "ототожнення демократично обраного уряду Ізраїлю з відверто терористичним угрупуванням ХАМАС – не в останню чергу на тлі все ще невирішеної долі низки ізраїльських заручників".

ХДС/ХСС має найбільші шанси перемогти на дострокових виборах в Німеччині в лютому. У відповідь на те, як би ХДС/ХСС у разі перебування при владі поводився з Нетаньягу, якщо він захоче приїхати до Берліна, Гардт відповів: "Для нас, як для парламентської фракції ХДС/ХСС, було б немислимо, щоб демократично обраний прем'єр-міністр держави Ізраїль був заарештований на німецькій землі".

У той же час в уряді Німеччини ухилились від прямої відповіді на запитання про можливий арешт прем’єр-міністра Ізраїлю.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Читайте статтю "Європравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.