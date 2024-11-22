Німеччина ухилилась від відповіді щодо можливості арешту прем’єра Ізраїлю

В уряді Німеччини ухилились від прямої відповіді на запитання про можливий арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ордер на який видав Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує Tagesschau.

За його словами, в уряді "ретельно проаналізують кроки" після ордера МКС на арешт Нетаньягу.

"Подальші дії буде вжито тільки тоді, коли перебування Нетаньягу в Німеччині стане очевидним", – сказав Гебештрайт.

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Він зауважив, що з історичних причин німецький уряд є одним з найбільших прихильників МКС.

"У той же час наслідком німецької історії є те, що ми маємо унікальні відносини і велику відповідальність перед Ізраїлем", – резюмував Гебештрайт.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

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