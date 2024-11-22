Для оппозиции Германии "немыслимо", чтобы Нетаньяху арестовали на немецкой территории

В главном оппозиционном блоке Германии ХДС/ХСС назвали "немыслимым" арест на немецкой земле премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Юрген Хардт, представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции ХДС/ХСС, заявил, что ордера на арест израильского премьер-министра и бывшего министра обороны "мягко говоря, проблематичны".

Хардт выразил сомнение в юрисдикции Международного уголовного суда в этом деле.

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Кроме того, политика особенно беспокоит "отождествление демократически избранного правительства Израиля с откровенно террористической группировкой ХАМАС – не в последнюю очередь на фоне все еще нерешенной судьбы ряда израильских заложников".

ХДС/ХСС имеет наибольшие шансы победить на досрочных выборах в Германии в феврале. В ответ на то, как бы ХДС/ХСС в случае пребывания у власти вел себя с Нетаньяху, если он захочет приехать в Берлин, Хардт ответил: "Для нас, как для парламентской фракции ХДС/ХСС, было бы немыслимо, чтобы демократически избранный премьер-министр государства Израиль был арестован на немецкой земле".

В то же время в правительстве Германии уклонились от прямого ответа на вопрос о возможном аресте премьер-министра Израиля.

Накануне Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Читайте статью "Европравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.