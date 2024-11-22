У США вважають, що китайські хакери вже готуються до війни

Китайські хакери заздалегідь націлюються на критичну інфраструктуру Сполучених Штатів, аби вдарити в разі прямого конфлікту Пекіна й Вашингтона.

Таку оцінку навів топпосадовець Кіберкомандування Збройних сил США Морган Адамський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Адамського, кібероперації, пов'язані з Китаєм, спрямовані на отримання "переваги в разі великої кризи або конфлікту з США".

Як приклад він навів націлення на американську критичну інфраструктуру, коли атака відбувається не одразу, а в момент початку конфлікту.

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Заява топпосадовця Кіберкомандування США настала після викриття масштабної хакерської атаки Китаю на американські телекомунікаційні компанії.

Хакери, пов’язані з Пекіном, скомпрометували мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і доступ до приватних повідомлень "обмеженої кількості осіб".

За інформацією ЗМІ, серед потенційних жертв атаки могли бути обраний президент США Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс.

Протягом останніх років уряди кількох країн, зокрема США, Великої Британії та Нідерландів, звинуватили Китай у здійсненні кібератак на урядові дані та дані приватних компаній. Пекін традиційно звинувачення відкидає.