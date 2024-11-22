В США считают, что китайские хакеры уже готовятся к войне

Китайские хакеры заранее нацеливаются на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов, чтобы ударить в случае прямого конфликта Пекина и Вашингтона.

Такую оценку привел топ-чиновник Киберкомандования Вооруженных сил США Морган Адамский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Адамского, кибероперации, связанные с Китаем, направленные на получение "преимущества в случае большого кризиса или конфликта с США".

В качестве примера он привел нацеливание на американскую критическую инфраструктуру, когда атака происходит не сразу, а в момент начала конфликта.

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Заявление топ-чиновника Киберкомандования США последовало после разоблачения масштабной хакерской атаки Китая на американские телекоммуникационные компании.

Хакеры, связанные с Пекином, скомпрометировали сети нескольких телекоммуникационных компаний, чтобы получить записи о звонках клиентов и доступ к частным сообщениям "ограниченного количества лиц".

По информации СМИ, среди потенциальных жертв атаки могли быть избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс.

В последние годы правительства нескольких стран, в том числе США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в совершении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний. Пекин традиционно обвинения отвергает.