В США считают, что китайские хакеры уже готовятся к войне
Китайские хакеры заранее нацеливаются на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов, чтобы ударить в случае прямого конфликта Пекина и Вашингтона.
Такую оценку привел топ-чиновник Киберкомандования Вооруженных сил США Морган Адамский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
По словам Адамского, кибероперации, связанные с Китаем, направленные на получение "преимущества в случае большого кризиса или конфликта с США".
В качестве примера он привел нацеливание на американскую критическую инфраструктуру, когда атака происходит не сразу, а в момент начала конфликта.
Заявление топ-чиновника Киберкомандования США последовало после разоблачения масштабной хакерской атаки Китая на американские телекоммуникационные компании.
Хакеры, связанные с Пекином, скомпрометировали сети нескольких телекоммуникационных компаний, чтобы получить записи о звонках клиентов и доступ к частным сообщениям "ограниченного количества лиц".
По информации СМИ, среди потенциальных жертв атаки могли быть избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс.
В последние годы правительства нескольких стран, в том числе США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в совершении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний. Пекин традиционно обвинения отвергает.