У США заявили, що китайські хакери шпигували за посадовцями та політиками країни

Федеральне бюро розслідувань США виявило "широку та значну" кампанію кібершпигунства, спрямовану на викрадення інформації в американських посадовців та політиків під час розслідування спроб Китаю зламати телекомунікаційні мережі Сполучених Штатів.

Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на спільну заяву ФБР та Федерального агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури, передає "Європейська правда".

Як зазначило ФБР, хакери, пов’язані з Пекіном, скомпрометували мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і доступ до приватних повідомлень "обмеженої кількості осіб".

Розслідувачі не ідентифікували нікого з осіб, які були ціллю хакерів, проте зазначили, що більшість із них "головним чином залучені до урядової чи політичної діяльності".

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Також, за інформацією ФБР, хакери намагалися скопіювати "певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США згідно з ухвалами суду".

Правоохоронці припустили, що хакери, можливо, намагалися скомпрометувати програми, які підпадають під дію Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Цей закон надає американським шпигунським службам широкі повноваження стежити за повідомленнями осіб, підозрюваних у тому шпигунстві на користь іноземної держави.

У матеріалі також зазначили, що ця заява надійшла після кількох резонансних хакерських атак, які влада США пов’язала з Китаєм.

За словами американських посадовців, ці інциденти частково були намаганнями Китаю викрасти технологічну та державну інформацію, а також націлитися на життєво важливу інфраструктуру, як-от електричну мережу.

Протягом останніх років уряди кількох країн, зокрема США, Великої Британії та Нідерландів, звинуватили Китай у здійсненні кібератак на урядові дані та дані приватних компаній.

На початку жовтня повідомляли, що у німецькому місті Лейпциг заарештували громадянку Китаю за підозрою у шпигунській діяльності та передачі інформації про постачання зброї.

А на початку листопада Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) заарештувало у Франкфурті-на-Майні американця за підозрою у шпигунстві на Китай.