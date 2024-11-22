Усі кандидати в президенти Польщі від влади перемагають опозицію

Кожен із кандидатів у президенти Польщі від чинної коаліції переміг би в другому турі кандидатів від найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість".

Такими є результати опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Респондентів запитували, чи проголосували б вони у другому турі президентських виборів за кандидатів від "Громадянської коаліції" – главу МЗС Радослава Сікорського та мера Варшави Рафала Тшасковського, якби їхніми конкурентами були ексміністр освіти Пшемислав Чарнек або голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, які наразі вважаються найбільш вірогідними кандидатами від "Права і справедливості".

Крім того, CBOS також дослідив, на яку підтримку може розраховувати лідер лівоцентристської "Польщі 2050", спікер Сейму Шимон Головня у протистоянні з кандидатами від "ПіС".

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Результати показують, що кожен з трьох кандидатів від правлячої коаліції, включених в опитування, виграє у двох кандидатів від "ПіС".

Підтримка Тшасковського та Головні у випадку зіткнення у другому турі з обома гіпотетичними кандидатами від "Права і справедливості" є майже однаковою (вони б отримали в районі 50-53% з відривом у 20-25 відсоткових пунктів у середньому).

Якби в президенти Польщі балотувався Сікорський, то він би також переміг кандидатів у "ПіС", та з меншим відривом (у випадку протистояння Сікорський-Чарнек воно становить 15 пунктів).

Респонденти CBOS також вказали, хто, на їхню думку, має найбільші шанси перемогти на президентських виборах у Польщі наступного року. Лідером рейтингу наразі є Рафал Тшасковський (38%). Друге місце в цьому рейтингу посів Пшемислав Чарнек (14%), а на третьому опинився Радослав Сікорський (11%).

Президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2025 року.

Керівна "Громадянська коаліція" Дональда Туска оголосить свого кандидата в президенти в суботу. Обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.

Тим часом "Право і справедливість" уже визначилось з претендентом на пост президента країни і у неділю оголосить, що підтримає на виборах безпартійного кандидата.