Все кандидаты в президенты Польши от власти побеждают оппозицию

Каждый из кандидатов в президенты Польши от действующей коалиции победил бы во втором туре кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость".

Таковы результаты опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Респондентов спрашивали, проголосовали бы они во втором туре президентских выборов за кандидатов от "Гражданской коалиции" – главу МИД Радослава Сикорского и мэра Варшавы Рафала Тшасковского, если бы их конкурентами были экс-министр образования Пшемыслав Чарнек или глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которые сейчас считаются наиболее вероятными кандидатами от "Права и справедливости".

Кроме того, CBOS также исследовал, на какую поддержку может рассчитывать лидер левоцентристской "Польши 2050", спикер Сейма Шимон Головня в противостоянии с кандидатами от "ПиС".

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Результаты показывают, что каждый из трех кандидатов от правящей коалиции, включенных в опрос, выигрывает у двух кандидатов от "ПиС".

Поддержка Тшасковского и Головни в случае столкновения во втором туре с обоими гипотетическими кандидатами от "Права и справедливости" почти одинакова (они бы получили в районе 50-53% с отрывом в 20-25 процентных пунктов в среднем).

Если бы в президенты Польши баллотировался Сикорский, то он бы также победил кандидатов в "ПиС", но с меньшим отрывом (в случае противостояния Сикорский-Чарнек оно составляет 15 пунктов).

Респонденты CBOS также указали, кто, по их мнению, имеет наибольшие шансы победить на президентских выборах в Польше в следующем году. Лидером рейтинга сейчас является Рафал Тшасковский (38%). Второе место в этом рейтинге занял Пшемыслав Чарнек (14%), а на третьем оказался Радослав Сикорский (11%).

Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.

Правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявит своего кандидата в президенты в субботу. Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.

Тем временем "Право и справедливость" уже определилось с претендентом на пост президента страны и в воскресенье объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата.