Парламент Грузії запланував перше засідання й не запрошує туди послів

Акредитованих у Грузії дипломатів не запрошують на першу сесію парламенту 11-го скликання, яка відбудеться 25 листопада, попри вуличні протести з вимогою провести нові вибори.

Про це повідомило "Ехо Кавказу" із посиланням на слова спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, передає "Європейська правда".

Папуашвілі пояснив рішення щодо відсутності запрошень для акредитованих у Грузії дипломатів тим, що відкриття сесії "має відзначати тільки грузинський народ".

"Участь послів у цьому процесі не важлива, це справа держави. Це свято грузинського народу, і тільки грузинський народ повинен святкувати першу сесію свого парламенту", – заявив він.

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Він заявив, що перше засідання парламенту Грузії відбудеться 25 листопада. За словами Папуашвілі, першим питанням на порядку денному є визнання повноважень законодавчого органу.

Першу сесію новообраного парламенту проведе його найстарший за віком депутат Ладо Кахадзе.

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумки виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано.

Центральна виборча комісія Грузії затвердила результати виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.