Парламент Грузии запланировал первое заседание и не приглашает туда послов

Аккредитованных в Грузии дипломатов не приглашают на первую сессию парламента 11-го созыва, которая состоится 25 ноября, несмотря на уличные протесты с требованием провести новые выборы.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа" со ссылкой на слова спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, передает "Европейская правда".

Папуашвили объяснил решение об отсутствии приглашений для аккредитованных в Грузии дипломатов тем, что открытие сессии "должен отмечать только грузинский народ".

"Участие послов в этом процессе не важно, это дело государства. Это праздник грузинского народа, и только грузинский народ должен праздновать первую сессию своего парламента", – заявил он.

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Он заявил, что первое заседание парламента Грузии состоится 25 ноября. По словам Папуашвили, первым вопросом на повестке дня является признание полномочий законодательного органа.

Первую сессию новоизбранного парламента проведет его старейший по возрасту депутат Ладо Кахадзе.

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итоги выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были сфальсифицированы.

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила результаты выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

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