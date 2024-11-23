У Польщі у вугільній шахті вже другий день гасять пожежу, евакуювали 30 людей

У вугільній шахті "Сташиц" у польському Катовіце, на глибині 900 метрів під землею, триває пожежна операція – рятувальники евакуювали 30 людей.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на дані польської гірничодобувної групи, передає "Європейська правда".

Вранці у суботу, 23 листопада, польська гірничодобувна група повідомила про пожежну операцію, яка триває з п'ятниці, 22 листопада, на глибині 900 метрів на вугільній шахті "Сташиц".

Як передають журналісти, під час пожежі в шахті перебували 30 людей, яких вдалося евакуювати.

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Журналісти передають, що наразі на місці події все ще працюють надзвичайники й наразі невідомо, коли пожежна операція буде завершена.

Нещодавно писали, що десять людей загинули і щонайменше двоє отримали серйозні поранення внаслідок серйозної пожежі в психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу іспанської Сарагоси.

Наприкінці минулого місяця в нідерландському місті Зандам сталася пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.