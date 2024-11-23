В Польше в угольной шахте уже второй день тушат пожар, эвакуировали 30 человек

В угольной шахте "Сташиц" в польском Катовице, на глубине 900 метров под землей, продолжается пожарная операция – спасатели эвакуировали 30 человек.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на данные польской горнодобывающей группы, передает "Европейская правда".

Утром в субботу, 23 ноября, польская горнодобывающая группа сообщила о пожарной операции, которая продолжается с пятницы, 22 ноября, на глубине 900 метров на угольной шахте "Сташиц".

Как передают журналисты, во время пожара в шахте находились 30 человек, которых удалось эвакуировать.

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Журналисты передают, что сейчас на месте происшествия все еще работают чрезвычайники и пока неизвестно, когда пожарная операция будет завершена.

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