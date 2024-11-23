Очільник МЗС Польщі закликав підтримати кандидата в президенти Тшасковського

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі закликав всіх, хто голосував за нього на праймеріз – підтримати мера Варшави, який здобув перемогу у суботу, 23 листопада.

Про це він написав у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як відомо, у суботу, 23 листопада, мер Варшави Рафал Тшасковський став кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції".

Сікорський закликав всіх, хто підтримував його – "беззастережно підтримати" Тшасковського.

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"Я закликаю всіх, хто проголосував за мене, беззастережно підтримати кандидата в президенти Рафала Тшасковського", – написав він.

Фото: Х

Як відомо, обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії. Президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2025 року.

Тим часом "Право і справедливість" уже визначилось з претендентом на пост президента країни і у неділю оголосить, що підтримає на виборах безпартійного кандидата.