Польська "Громадянська коаліція" визначилася з кандидатом у президенти

Мер Варшави Рафал Тшасковський став кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet та X (Twitter) прем’єр-міністра країни Дональда Туска.

Як повідомив Туск у суботу, 23 листопа, Тшасковський став кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції".

"22 126 виборців, великий переможець і великий переможений, захоплююча та автентична кампанія. Такими були наші праймеріз. Так виглядає демократія", – написав він.

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Фото: Х

Як передають журналісти польського видання, мер Варшави набрав понад 74% голосів на праймеріз.

"Ми знову покажемо, що здатні розбудити всю Польщу", – цитує його слова видання.

Фото: PAP

Як відомо, виборці обирали між мером Варшави та главою Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським.

"Я хотів би подякувати всім, хто взяв участь у цих праймеріз, це наше свято. У PiS один голос вирішує, у нашому випадку 22 000 людей вирішили", – підкреслив Тшасковський.

Як відомо, обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії. Президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2025 року.

Тим часом "Право і справедливість" уже визначилось з претендентом на пост президента країни і у неділю оголосить, що підтримає на виборах безпартійного кандидата.