Глава МИД Польши призвал поддержать кандидата в президенты Тшасковского
Новости — Суббота, 23 ноября 2024, 13:34 —
Глава Министерства иностранных дел Польши призвал всех, кто голосовал за него на праймериз – поддержать мэра Варшавы, который одержал победу в субботу, 23 ноября.
Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Как известно, в субботу, 23 ноября, мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал кандидатом в президенты от "Гражданской коалиции".
Сикорский призвал всех, кто поддерживал его – "безоговорочно поддержать" Тшасковского.
"Я призываю всех, кто проголосовал за меня, безоговорочно поддержать кандидата в президенты Рафала Тшасковского", – написал он.
Как известно, избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии. Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.
Между тем "Право и справедливость" уже определилось с претендентом на пост президента страны и в воскресенье объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата.