Глава МИД Польши призвал поддержать кандидата в президенты Тшасковского

Глава Министерства иностранных дел Польши призвал всех, кто голосовал за него на праймериз – поддержать мэра Варшавы, который одержал победу в субботу, 23 ноября.

Об этом он написал у себя в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как известно, в субботу, 23 ноября, мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал кандидатом в президенты от "Гражданской коалиции".

Сикорский призвал всех, кто поддерживал его – "безоговорочно поддержать" Тшасковского.

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"Я призываю всех, кто проголосовал за меня, безоговорочно поддержать кандидата в президенты Рафала Тшасковского", – написал он.

Фото: X

Как известно, избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии. Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.

Между тем "Право и справедливость" уже определилось с претендентом на пост президента страны и в воскресенье объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата.