Вибори президента у Румунії: за кордоном завчасно проголосували вже понад 100 тисяч

Вже понад 100 тисяч румунських громадян взяли участь у голосуванні на президентських виборах, основний день яких – неділя 24 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

З часу відкриття закордонних дільниць у п’ятницю, де на голосування відводять три дні, там проголосували вже понад 104 тисячі громадян Румунії.

Разом з 4200 голосами, надісланими поштою, проголосували вже 108 тисяч румунів.

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Всього за кордоном для румунів відкрили понад 900 дільниць, найбільше з них – в Італії та Іспанії.

Нагадаємо, президентські вибори у Румунії пройдуть 24 листопада, на них обиратимуть переможця серед 14 кандидатів.

За необхідності проведення другого туру він відбудеться 8 грудня. Крім того, у неділю 1 грудня заплановані парламентські вибори. Відтак у разі проведення другого туру президентських виборів румуни приходитимуть на дільниці три неділі поспіль.

Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, вже мав дві каденції поспіль і не може знову балотуватися. В опитуваннях лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд до України і Молдови.

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