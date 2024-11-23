Выборы президента в Румынии: за границей проголосовали уже более 100 тысяч

Уже более 100 тысяч румынских граждан приняли участие в голосовании на президентских выборах, основной день которых – воскресенье 24 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Со времени открытия зарубежных участков в пятницу, где на голосование отводят три дня, там проголосовали уже более 104 тысяч граждан Румынии.

Вместе с 4200 голосами, присланными по почте, проголосовали уже 108 тысяч румын.

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Всего за рубежом для румын открыли более 900 участков, больше всего из них – в Италии и Испании.

Напомним, президентские выборы в Румынии пройдут 24 ноября, на них будут выбирать победителя среди 14 кандидатов.

При необходимости проведения второго тура он состоится 8 декабря. Кроме того, в воскресенье 1 декабря запланированы парламентские выборы. Поэтому в случае проведения второго тура президентских выборов румыны будут приходить на участки три воскресенья подряд.

Действующий президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, уже имел две каденции подряд и не может снова баллотироваться. В опросах лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион, которому запрещен въезд в Украину и Молдову.

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