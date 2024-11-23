Президентка Європарламенту закликала Берлін нарешті надати Україні Taurus
Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала уряд Німеччини врешті наважитися на рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю групі німецьких ЗМІ.
Метсола наголосила, що для України "час має значення", а Росія збільшує тиск – повітряних цілей, що летять по українських містах, стає тільки більше.
Роберта Метсола підкреслила, що Україна "не може чекати вічно", та що у Європарламенті є широка підтримка на користь такого рішення Німеччини.
Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наближаються дострокові вибори. Лідер найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, який має значні шанси стати наступним канцлером, висловлюється за передачу Taurus, на користь рішення висловлюються і коаліційні партнери СДПН, проте канцлер Олаф Шольц наполягає, що не буде цього робити.
Нещодавно у Spiegel вийшла редакційна стаття з гострою критикою Шольца за зволікання з рішенням.
Водночас понад 60% німців проти надання Україні Taurus.