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Президентка Європарламенту закликала Берлін нарешті надати Україні Taurus

Новини — Субота, 23 листопада 2024, 15:52 — Марія Ємець

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала уряд Німеччини врешті наважитися на рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю групі німецьких ЗМІ. 

Метсола наголосила, що для України "час має значення", а Росія збільшує тиск – повітряних цілей, що летять по українських містах, стає тільки більше.

Роберта Метсола підкреслила, що Україна "не може чекати вічно", та що у Європарламенті є широка підтримка на користь такого рішення Німеччини. 

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Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наближаються дострокові вибори. Лідер найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, який має значні шанси стати наступним канцлером, висловлюється за передачу Taurus, на користь рішення висловлюються і коаліційні партнери СДПН, проте канцлер Олаф Шольц наполягає, що не буде цього робити. 

Нещодавно у Spiegel вийшла редакційна стаття з гострою критикою Шольца за зволікання з рішенням. 

Водночас понад 60% німців проти надання Україні Taurus.

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