Президент Европарламента призвала Берлин наконец предоставить Украине Taurus

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала правительство Германии наконец решиться на решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью группе немецких СМИ.

Метсола отметила, что для Украины "время имеет значение", а Россия увеличивает давление – воздушных целей, летящих по украинским городам, становится только больше.

Роберта Метсола подчеркнула, что Украина "не может ждать вечно", и что в Европарламенте есть широкая поддержка в пользу такого решения Германии.

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Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приближаются досрочные выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, который имеет значительные шансы стать следующим канцлером, высказывается за передачу Taurus, в пользу решения высказываются и коалиционные партнеры СДПГ, однако канцлер Олаф Шольц настаивает, что не будет этого делать.

Недавно в Spiegel вышла редакционная статья с острой критикой Шольца за промедление с решением.

В то же время более 60% немцев против предоставления Украине Taurus.