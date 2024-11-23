Зеленський хоче побачити пропозиції Трампа щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський повторив, що бачить шанс на завершення війни у 2025 році, та що розраховує побачити пропозиції щодо цього Дональда Трампа як нового президента США невдовзі після початку його каденції.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він заявив у виступі на 3-й Міжнародній конференції з продовольчої безпеки.

Зеленський сказав, що бачить шанси на завершення війни у 2025 році.

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"Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити. Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна готова слухати пропозиції різних країн, у тому числі Глобального півдня.

"Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", – сказав Зеленський.

У перші дні після президентських виборів у США Зеленський наголосив, що для України неприйнятні думки про якісь поступки Росії і це стало би "самогубством для всієї Європи".

Згодом він висловив оцінку, що за Трампа війна "завершиться швидше".

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну між Росією і Україною "за 24 години". Проте, наскільки відомо, жодних конкретних планів реалізації цього у нього не було.