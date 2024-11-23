Зеленский хочет увидеть предложения Трампа по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что видит шанс на завершение войны в 2025 году, и рассчитывает увидеть предложения по этому Дональда Трампа как нового президента США вскоре после начала его каденции.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он заявил в выступлении на 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности.

Зеленский сказал, что видит шансы на завершение войны в 2025 году.

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"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать. Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", – отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова слушать предложения разных стран, в том числе Глобального юга.

"Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", – сказал Зеленский.

В первые дни после президентских выборов в США Зеленский отметил, что для Украины неприемлемы мысли о каких-то уступках России и это стало бы "самоубийством для всей Европы".

Впоследствии он выразил оценку, что при Трампе война "завершится быстрее".

Как известно, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну между Россией и Украиной "за 24 часа". Однако, насколько известно, никаких конкретных планов реализации этого у него не было.