У Греції невідомі з комуністичною символікою напали на акцію українців до роковин Голодомору

Представники української громади у Греції заявляють, що велика група невідомих осіб з комуністичною символікою агресивно зривала їхній захід до дня пам’яті жертв Голодомору.

Про це у своєму Facebook повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик.

Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи.

"У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій…

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Зі свідчень учасників, нападники, озброєні комуністичною символікою, перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. У хід пішли образи, погрози", – розповів Ігор Посоленик.

На доданому у допис відео можна бачити сутички і навіть застосування піротехніки. Опонентів акції – близько двох десятків осіб.

Священик також згадав, що внаслідок дій невідомих постраждав представник українського посольства, що згодом підтвердили в офіційній заяві.

"Греція є європейською демократичною державою, яка прийняла тисячі українських дітей та сімей, що були змушені шукати притулок через російську агресію. Проте цей випадок став шоком для громади, особливо зважаючи на те, що напад стався на заході, який мав підкреслити важливість пам’яті про трагедії минулого", – пише Ігор Посоленик.

"Цей інцидент ще раз піднімає запитання про те, хто насправді є "фашистами", якщо агресивна поведінка демонструється з боку тих, хто виступає за свободу слова та демократію… Окрім цього, піднімається питання про те, чи підтримка деякими групами проросійської пропаганди в Європі може становити реальну загрозу для громадянського миру", – додав він.

Нагадаємо, протягом дня із заявами до роковин Голодомору виступили низка західних лідерів, а західні посли в Україні долучилися до офіційних заходів вшанування жертв Голодомору у Києві.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

У вересні 2024 року таке рішення ухвалив парламент Швейцарії.