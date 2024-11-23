Посольство України у Греції вимагає розслідувати напад на акцію пам'яті жертв Голодомору

Посольство України у Греції вимагає розслідувати напад на акцію, яку проводили українці у місті Мандра до дня пам’яті жертв Голодомору, та підтвердило, що від дій нападників фізично постраждав присутній на заході український дипломат.

Відповідну заяву опублікували на офіційній сторінці посольства, пише "Європейська правда".

Посольство висловило протест з приводу агресивних дій та провокацій щодо учасників акції української громади, зазначивши, що нападниками були члени Комуністичної партії Греції.

"Посольство найрішучіше засуджує ганебний зрив пам’ятного заходу, який має глибоку історичну та емоційну значущість для українського народу. Ця провокація, кульмінацією якої стали фізичні напади – включно з нападом на українського дипломата, який отримав тілесні ушкодження – є абсолютно неприйнятним і становить кричуще порушення міжнародних норм, що захищають дипломатичний персонал", – йдеться у заяві.

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Посольство закликало Грецію забезпечити належне розслідування інциденту.

"Важливо убезпечити право окремих осіб і громад вшановувати історичні трагедії, не побоюючись залякування чи насильства… Віримо, що відповідні грецькі органи зроблять усе необхідне, щоб відреагувати на цей серйозний інцидент і запобігти подібним провокаціям у майбутньому", – наголосили у посольстві.

Нагадаємо, представники української громади у Греції повідомили, що на їхній захід у місті Мандра для вшанування пам’яті жертв Голодомору напали невідомі агресивні особи з комуністичною символікою. На відео можна бачити сутички та застосування піротехніки.

Нагадаємо, протягом дня із заявами до роковин Голодомору виступили низка західних лідерів, а західні посли в Україні долучилися до офіційних заходів вшанування жертв Голодомору у Києві.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.