У ЄС вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років

У суботу, 23 листопада, Міністерства закордонних справ та посадовці ЄС вшановують пам’ять жертв Голодомору на території України 1932-1933 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на їхні дописи в X (Twitter).

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що у суботу, 23 листопада, Європа "приєднується до народу України, щоб згадати та віддати шану мільйонам жертв Голодомору".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що у цей день його думки " з цим геноцидом і війною, що триває в цій країні".

"Сьогодні ми згадуємо Голодомор, знищення голодом понад 6 мільйонів людей в Україні між 1932 і 1933 роками за наказом Сталіна", – написав він.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже нагадала, що країна визнала Голодомор геноцидом у 2008 році. Вона зазначила, що наразі Росія продовжує те, що почала 91 рік тому – "намагається стерти українську націю з лиця землі".

"Тоді за допомогою штучного голоду, сьогодні – ракетами, снарядами, бомбами, вбивствами, зґвалтуваннями, атаками на порти, енергетичні об'єкти", – зазначила Браже.

Міністерство закоронних справ Чехії також вшанувало пам’ять жертв.

"Український спротив не зламали тоді – і російські агресори не переможуть сьогодні. Нині Україна має вірних друзів, що підтримають її усіма способами", – зазначили у відомстві.

