В Греции неизвестные с коммунистической символикой напали на акцию памяти Голодомора

Представители украинской общины в Греции заявляют, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.

Об этом в своем Facebook сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик.

Инцидент произошел в городе Мадри, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.

"В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, среди которых значительную часть составляли женщины и дети из украинских школ и ассоциаций...

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Из свидетельств участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы", – рассказал Игорь Посоленик.

На видео можно видеть столкновения и даже применение пиротехники. Оппонентов акции – около двух десятков человек.

Священник также упомянул, что в результате действий неизвестных пострадал представитель украинского посольства, что позже подтвердили в официальном заявлении.

"Греция является европейским демократическим государством, которое приняло тысячи украинских детей и семей, которые были вынуждены искать убежище из-за российской агрессии. Однако этот случай стал шоком для общества, особенно учитывая то, что нападение произошло на мероприятии, которое должно было подчеркнуть важность памяти о трагедии прошлого", – пишет Игорь Посоленик.

"Этот инцидент еще раз поднимает вопрос о том, кто на самом деле является "фашистами", если агрессивное поведение демонстрируется со стороны тех, кто выступает за свободу слова и демократию... Кроме этого, поднимается вопрос о том, может ли поддержка некоторыми группами пророссийской пропаганды в Европе представлять реальную угрозу для гражданского мира", – добавил он.

Напомним, в течение дня с заявлениями к годовщине Голодомора выступили ряд западных лидеров, а западные послы в Украине присоединились к официальным мероприятиям чествования жертв Голодомора в Киеве.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

В сентябре 2024 года такое решение принял парламент Швейцарии.