Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию памяти жертв Голодомора

Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра ко дню памяти жертв Голодомора, и подтвердило, что от действий нападавших физически пострадал присутствующий на мероприятии украинский дипломат.

Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице посольства, пишет "Европейская правда".

Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападающими были члены Коммунистической партии Греции.

"Посольство решительно осуждает позорный срыв памятного мероприятия, которое имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения – включая нападение на украинского дипломата, который получил телесные повреждения – являются абсолютно неприемлемой и составляет вопиющее нарушение международных норм, защищающих дипломатический персонал", – говорится в заявлении.

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Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента.

"Важно обезопасить право отдельных лиц и общин вспоминать исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия... Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем", – отметили в посольстве.

Напомним, представители украинской общины в Греции сообщили, что на их мероприятие в городе Мандра для почтения памяти жертв Голодомора напали неизвестные агрессивные лица с коммунистической символикой. На видео можно видеть драку и применение пиротехники.

Напомним, в течение дня с заявлениями к годовщине Голодомора выступили ряд западных лидеров, а западные послы в Украине присоединились к официальным мероприятиям чествования жертв Голодомора в Киеве.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.