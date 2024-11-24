Reuters: Ердоган говоритиме з генсеком НАТО про війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок прийме в Анкарі генерального секретаря НАТО Марка Рютте і, зокрема обговорить розв’язану РФ війну проти України.

Про це у коментарі Reuters розповів неназваний турецький посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Туреччина, яка засудила російське вторгнення, заявляє, що підтримує територіальну цілісність України і надає Києву військову підтримку.

Але водночас країна виступає проти західних санкцій проти Росії, з якою у неї важливі оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки.

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За словами співрозмовника агентства, час переговорів у понеділок Ердоган і Рютте також обговорять усунення перешкод для оборонних закупівель між союзниками по НАТО і спільну боротьбу військового альянсу з тероризмом.

Нещодавно ЗМІ повідомляли про "мирний план" Ердогана, який, зокрема передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.

Крім того, раніше турецький президент дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.