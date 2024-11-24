Reuters: Эрдоган будет говорить с генсеком НАТО о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в Анкаре генерального секретаря НАТО Марка Рютте и, в частности обсудит развязанную РФ войну против Украины.

Об этом в комментарии Reuters рассказал неназванный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда".

Турция, которая осудила российское вторжение, заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает Киеву военную поддержку.

Но в то же время страна выступает против западных санкций против России, с которой у нее важные оборонные, энергетические и туристические связи.

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По словам собеседника агентства, во время переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.

Недавно СМИ сообщали о "мирном плане" Эрдогана, который, в частности предусматривает заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, а также отложение обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку Путину.

Кроме того, ранее Эрдоган дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.