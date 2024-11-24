Укр Рус Eng

Reuters: Эрдоган будет говорить с генсеком НАТО о войне в Украине

Новости — Воскресенье, 24 ноября 2024, 11:03 — Ирина Кутелева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник примет в Анкаре генерального секретаря НАТО Марка Рютте и, в частности обсудит развязанную РФ войну против Украины.

Об этом в комментарии Reuters рассказал неназванный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда".

Турция, которая осудила российское вторжение, заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает Киеву военную поддержку.

Но в то же время страна выступает против западных санкций против России, с которой у нее важные оборонные, энергетические и туристические связи.

Реклама:

По словам собеседника агентства, во время переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу военного альянса с терроризмом.

Недавно СМИ сообщали о "мирном плане" Эрдогана, который, в частности предусматривает заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, а также отложение обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку Путину.

Кроме того, ранее Эрдоган дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эрдоган Война с РФ Рютте
Реклама: