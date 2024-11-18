ЗМІ: Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо України на саміті G20

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників агентства, пропозиція Ердогана передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін.

Турецький президент також пропонує відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку кремлівському правителю Владіміру Путіну, стверджують джерела.

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Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони в східному Донбасі, де Росія контролює значні території з 2014 року.

Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію і забезпечити Україну військовими поставками як компенсацію за згоду не вступати в НАТО, зазначає агентство.

Турецькі офіційні особи визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід.

Вони прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися на забезпеченні стабільного перемир'я в першу чергу, йдеться у публікації.

Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Владіміром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.