Ердоган не схвалює дозволу Україні бити ATACMS по Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту "Групи двадцяти" у бразильському Ріо-де-Жанейро у відповідь на питання Sky News, пише "Європейська правда".

В Ердогана спитали, чи підтримує він дозвіл з боку США щодо ударів по Росії, чи вважає, що це може призвести до прямої конфронтації з Москвою, включно з ядерною війною.

"Ми ніколи не можемо сказати, що війна із застосуванням ядерної зброї може призвести до чогось позитивного", – відповів на це турецький президент.

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"Нещодавно використані Україною ракети також свідчать про потенційні або можливі наслідки. Це не є позитивним розвитком подій", – додав Ердоган.

Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити ракетиам ATACMS по Росії. Але непублічно стало відомо про перший такий удар по складах із озброєнням.

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